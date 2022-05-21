الدولية

فرنسا.. إصابة أكثر من 380 شخصا بالتسمم فى كافيتريا مدرسة

امنية رشادaccess_time20 / شوال / 1443 هـ      21 مايو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

أكدت مصادر إعلامية فرنسية أن حالة تسمم جماعي وقعت في كافيتريا مدرسة في بلدية شاتينيت مالابري في شمال فرنسا.

وذكرت إذاعة “فرنسا بلو”، أن “363 طالبا و20 بالغا أصيبوا بتسمم جماعي”.

وأضافت: “وقع الحادث يوم 19 مايو، حيث عانى الطلاب والمعلمون وموظفو المدرسة الآخرون من أعراض مثل الغثيان وآلام البطن والقيء أو الإسهال”.

وأشارت إلى أنه “تم نقل 3 قاصرين إلى المستشفى بسبب الحادث”.

وقامت السلطات في المدينة بـ”إغلاق غرفة الطعام للتفتيش، حيث يقوم الخبراء بالعمل على تحديد أسباب الحادث”، في حين لم يصدر عن الشركة الموردة للمنتجات الغذائية لكافيتريا المدرسة أي تصريح رسمي”.

omneia rashad

كتب بواسطة

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