طريقة عمل وافل الشوكولاتة

لمحبي الوافل والشوكولاتة وصفة مميزة وسهلة للإفطار

المقادير اللازمة

1 1/2 كوب دقيق لجميع الأغراض

2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

1/2 ملعقة صغيرة من صودا الخبز

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1/2 كوب سكر

1/2 كوب مسحوق كاكاو

1 كوب حليب

2 بيض

4 ملاعق كبيرة زبدة ذائبة

1 كوب رقائق شوكولاتة

طريقة العمل

سخني مقلاة الوافل

اخلطي الدقيق والبيكنج بودر وصودا الخبز والملح والسكر والكاكاو في وعاء كبير

أضيفي الحليب والبيض والزبدة واخلطيهم حتى يصبح المزيج ناعمًا

ضعي رقائق الشوكولاتة

ضعي ما يقرب من كوب من الخليط واسكبيه على مقلاة الوافل المدهونة بالزبدة

يطهى لبضع دقائق أو حتى يصبح لونه بنياً ذهبياً ويقدم