المرأه صحة و عافية

طريقة عمل وافل الشوكولاتة

نيفين عباسaccess_time20 / شوال / 1443 هـ      21 مايو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

لمحبي الوافل والشوكولاتة وصفة مميزة وسهلة للإفطار

المقادير اللازمة

1 1/2 كوب دقيق لجميع الأغراض
2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
1/2 ملعقة صغيرة من صودا الخبز
1/2 ملعقة صغيرة ملح
1/2 كوب سكر
1/2 كوب مسحوق كاكاو
1 كوب حليب
2 بيض
4 ملاعق كبيرة زبدة ذائبة
1 كوب رقائق شوكولاتة

طريقة العمل

سخني مقلاة الوافل
اخلطي الدقيق والبيكنج بودر وصودا الخبز والملح والسكر والكاكاو في وعاء كبير
أضيفي الحليب والبيض والزبدة واخلطيهم حتى يصبح المزيج ناعمًا
ضعي رقائق الشوكولاتة
ضعي ما يقرب من كوب من الخليط واسكبيه على مقلاة الوافل المدهونة بالزبدة
يطهى لبضع دقائق أو حتى يصبح لونه بنياً ذهبياً ويقدم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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