المرأه صحة و عافية

طريقة عمل كرات اللحم سويت آند ساور

نيفين عباسaccess_time20 / شوال / 1443 هـ      21 مايو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

لمحبي النكهات الحلوة والحامضة وصفة كرات اللحم مع صوص حلو وحامض

المقادير اللازمة

1/2 كوب سكر بني
1/2 كوب خل أرز
1/4 كوب كاتشب
1 ملعقة كبيرة صلصة الصويا
2 1/4 كوب عصير أناناس
1 ملعقة كبيرة نشا ذرة
25 كرة لحم لجميع الأغراض
فلفل مقطع (اختياري)
1 كوب قطع أناناس صغيرة مصفاة
2 ملعقة كبيرة بصل أخضر شرائح للتزيين
أرز للتقديم

طريقة العمل

أضيفي السكر البني والخل والكاتشب وصلصة الصويا وكوبين من عصير الأناناس إلى مقلاة كبيرة على نار متوسطة واتركيه ليغلي
في وعاء صغير اخلطي نشا الذرة مع نصف كوب من عصير الأناناس المتبقي معًا واخفقيهم
اخفقيه في المقلاة وأضيفي كرات اللحم والفلفل المفروم
يترك على نار خفيفة
تغطى وتطهى لمدة 8-10 دقائق حتى تتكاثف الصلصة وتسخن كرات اللحم من خلالها
قلبي قطع الأناناس قدميها دافئة فوق الأرز

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *