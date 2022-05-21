طريقة عمل كرات اللحم سويت آند ساور

لمحبي النكهات الحلوة والحامضة وصفة كرات اللحم مع صوص حلو وحامض

المقادير اللازمة

1/2 كوب سكر بني

1/2 كوب خل أرز

1/4 كوب كاتشب

1 ملعقة كبيرة صلصة الصويا

2 1/4 كوب عصير أناناس

1 ملعقة كبيرة نشا ذرة

25 كرة لحم لجميع الأغراض

فلفل مقطع (اختياري)

1 كوب قطع أناناس صغيرة مصفاة

2 ملعقة كبيرة بصل أخضر شرائح للتزيين

أرز للتقديم

طريقة العمل

أضيفي السكر البني والخل والكاتشب وصلصة الصويا وكوبين من عصير الأناناس إلى مقلاة كبيرة على نار متوسطة واتركيه ليغلي

في وعاء صغير اخلطي نشا الذرة مع نصف كوب من عصير الأناناس المتبقي معًا واخفقيهم

اخفقيه في المقلاة وأضيفي كرات اللحم والفلفل المفروم

يترك على نار خفيفة

تغطى وتطهى لمدة 8-10 دقائق حتى تتكاثف الصلصة وتسخن كرات اللحم من خلالها

قلبي قطع الأناناس قدميها دافئة فوق الأرز