طريقة عمل خبز النان

خبز النان نوع من الخبز المنتشر في جنوب ووسط آسيا وفي المطاعم الجنوب آسيوية وقد أصبح أيضاً في السعودية وغيرها من دول الخليج العربي

المقادير اللازمة

1/2 كوب ماء دافئ

2 ملعقة صغيرة خميرة فورية

1 ملعقة صغيرة سكر

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

1/4 كوب زبادي عادي

1 بيضة

1/2 ملعقة صغيرة ملح

2 1 / 2-3 أكواب طحين لجميع الأغراض

2 ملعقة كبيرة زبدة ذائبة

2 ملعقة صغيرة ثوم مفروم

طريقة العمل

يمزج الماء الدافئ والخميرة والسكر في وعاء كبير

دعيها ترتاح لمدة خمس دقائق

يضاف زيت الزيتون واللبن والبيض والملح و 2 كوب دقيق

يقلب حتى يصبح ناعما

أضيفي كمية كافية من الدقيق لعمل عجينة طرية

اعجني عدة مرات مع إضافة الدقيق حتى تصبح ناعمة

توضع العجينة في وعاء مدهون بالزيت

يغطى ويترك في مكان دافئ حتى يتضاعف

سخني مقلاة على نار متوسطة

قطع العجين إلى ثماني قطع

على سطح مرشوش بالدقيق قومي بفرد كل قطعة بشكل دائري

أضيفي القليل من الزيت أو رذاذ غير لاصق إلى المقلاة

اطهي كل دائرة لمدة 2-3 دقائق أو حتى تصبح فقاعية وبنية ذهبية في الأسفل

اقلبيه واتركيه يطهى لمدة 2-3 دقائق أخرى

ادهني الجزء العلوي من كل نان بالزبدة المذابة

أضيفي الثوم إلى الزبدة لكن هذا اختياري وقدميه