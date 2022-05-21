“جدة بيير” تصنع التشويق والمرح لزوار موسم جدة

جدة : البلاد

شكلت عروض الفرق الاستعراضية التفاعلية في منطقة “جدة بيير” بموسم جدة كرنفالاً من الفرح والتشويق لزوّار الموسم رسمت البهجة على وجوه الصغار والكبار .

وتحولت منطقة “جدة بيير” التي تعد أكبر مدينة ألعاب متنقلة على البحر الأحمر إلى لوحة من لوحات الفرح التي يصنعها موسم جدة لزواره، فما بين عروض الفرق الاستعراضية التي تؤدي فقراتها المشوقة في ساحات المدينة وسط ضحكات الصغار والكبار وهم يستمتعون بالألعاب، إلى عروض الألعاب النارية اليومية التي تضيء سماء “جدة بيير” بألوانها البديعة، إلى التنوع في ألعاب المدينة التي تلبي كافة رغبات أفراد الأسرة، وصولاً إلى الفنون والتجارب والعروض الأخرى التي تشهدها جدة بيير يجد الزائر نفسه وسط مدينة من السعادة والفرح بكل تفاصيلها وعروضها .

وتتنوع الفعاليات اليومية المقدمة ما بين عروض الفرق البلهلوانية وفقرات الفرق العازفة وفرق الطبول بعروضها الشيقة، إضافة إلى فقرات الرجل القرصان الذي يجذب الأطفال بأدائه المثير، كما تحظى مسيرات الفرق الاستعراضية التي تقدم فقراتها على امتداد ساحات المنطقة بتفاعل الزوار، حيث يتسابق زوار “جدة بيير” يومياً على الاصطفاف على جنبات ساحات المدنية لتصوير أطفالهم مع الفرق العارضة والتفاعل معها.