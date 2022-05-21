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القبض على مواطنة لنقلها مخالفات لنظام أمن الحدود

صحيفة البلادaccess_time20 / شوال / 1443 هـ      21 مايو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جيزان : البلاد

قبضت دوريات شرطة محافظة العيدابي بمنطقة جازان على مواطنة لنقلها بمركبتها (4) مخالفات لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وجرى إحالة المخالفات لجهة الاختصاص، ومن نقلتهن إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان أن كل من يسهِّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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