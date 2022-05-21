السعودية تهدي ماليزيا 50 طناً من التمور

كوالالمبور : البلاد

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس هدية المملكة لمملكة ماليزيا المتضمنة 50 طنا من التمور .

وسلّم المساعدات للجانب الماليزي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا محمود بن حسين قطان، بحضور نائب وزير الشؤون الدينية داتو أحمد مرزوق شعاري، والأمين العام للجمعية العلمية بماليزيا أحمد فزرين، وفريق من المركز، وممثل من

وزارة المالية.

وتأتي الهدية ضمن البرامج الإغاثية والإنسانية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة حول العالم.