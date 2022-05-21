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السعودية تهدي ماليزيا 50 طناً من التمور

صحيفة البلادaccess_time20 / شوال / 1443 هـ      21 مايو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

كوالالمبور : البلاد

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس هدية المملكة لمملكة ماليزيا المتضمنة 50 طنا من التمور .

وسلّم المساعدات للجانب الماليزي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا محمود بن حسين قطان، بحضور نائب وزير الشؤون الدينية داتو أحمد مرزوق شعاري، والأمين العام للجمعية العلمية بماليزيا أحمد فزرين، وفريق من المركز، وممثل من

وزارة المالية.

وتأتي الهدية ضمن البرامج الإغاثية والإنسانية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة حول العالم.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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