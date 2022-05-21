السديس يعلن عن مسابقة للموهوبين ومبادرة لإثراء تجربتهم

مكة المكرمة : البلاد

أعلن الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس عن مبادرة للموهوبين تتمحور في عقد شراكة أو مذكرة تفاهم بين رئاسة الحرمين وموهبة .

وقال الشيخ عبدالرحمن السديس في حديث هاتفي خلال تكريم وفد الموهوبات الذين استضافتهم الرئاسة مع أولياء امورهم لإداء مناسك العمرة ان ما حققه منتخب الموهوبين ؛ يعتبر بكل المعايير منجز عالمي العالمي غير مسبوق في معرض آيسف 2022، بتحقيق 22 جائزة عالمية، منها: جائزة أفضل مشروع، و15 جائزة كبرى، و6 جوائز خاصة، متفوقين على طلاب 85 دولة.

واكد الشيخ السديس أن الرئاسة حريصة على دعم الموهوبين والمتميزين وهدفها تعظيم أواصر الشراكة مع المنظومة التعليمية لا سيما أنه يوجد في الرئاسة كليتي الحرم المكي الشريف والمسجد النبوي واللتان تضمان أكثر من ألف طالب من أكثر من (50) دولة من أنحاء العالم

وأفصح الشيخ السديس عن إقامة مسابقة سنوية برعاية الرئاسة تعنى بالطلاب الموهوبين من خلال مشاركتهم بأي عمل تطويري يقدم للحرمين الشريفين إلى جانب الإعلان عن مبادرة تعاونية بين الرئاسة والتعليم لتمكن الطلاب من التطوع بأي مجال تحتاجه الرئاسة لخدمة الحرمين الشريفين .

وتابع الشيخ السديس قائلا في معرض كلمته للموهوبين” ان الرئاسة قامت بإيفاد عدد كبير من للخارج للدراسات الاكاديمية بهدف تنمية قدراتهم التعليمية والأكاديمية فضلا عن حث الباحثين وطلاب الدراسات العليا على تسخير التقنية والرقمنة في خدمة القاصدين والمعتمرين والزوار عبر الأبحاث المتخصصة والدراسات المتقنة ودعم للمبدعين والمخترعين، وتسجيل مخترعاتهم وتطوير مقترحاتهم و تشجيع الأجيال الناشئة على التحول الرقمي في شتى المجالات من خلال المناهج الدراسية وحصص النشاط الفصلية وتنمية قدراتهم والاهتمام بمبادراتهم .. وقوبلت مبادرة الرئاسة بالتقدير من كل الأوساط الرسمية كون الرحلة الايمانية للمسجد الحرام اعطتهم قوة روحانية عززت قوة الانتصار العالمي الغير مسبوق الذي حققوه للمملكة .