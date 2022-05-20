هدايا ثمينة.. كيف ودّع هالاند زملائه في دورتموند؟

ودّع النرويجي إيرلينغ هالاند (21 عامًا) زملائه في نادي بوروسيا دورتموند بلافتة طيبة عندما أرسل لهم هدايا ثمينة بحسب ما نشرته يومية “Bild” الألمانية.

انتقل هالاند إلى صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي في صفقة بلغت قيمتها قرابة 50 مليون دولار، وأراد توديع زملائه في دورتموند بالطريقة المثلى.

أرسل هالاند ساعات “رولكس” ثمينة إلى منزل كل لاعب في بوروسيا دورتموند، مطبوع عليها أول 3 أحرف من اسمه (EBH) إيرلينغ بروات هالاند.

طبقًا لما نشرته اليومية المذكورة، فإن تكلفة الساعة الواحدة بين 13 إلى 15 ألف دولار، كما حصل العاملون في النادي على ساعات من طراز “أوميغا”.

سجّل هالاند 85 هدفًا خلال 88 مباراة مع بوروسيا دورتموند في جميع البطولات منذ الانضمام إليه شتاء 2020 قادمًا من ريد بول سالزبورغ النمساوي.