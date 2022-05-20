طريقة عمل سلطة الباستا الإيطالية

المطبخ الإيطالي يُعرف بالوصفات العديدة من بينها وصفات لا حصر لها من سلطة المعكرونة

المقادير اللازمة

معكرونة ملونة أو نوع بحسب الرغبة

2/3 كيلو سلامي ايطالي مفروم

1/2 فلفل أخضر مفروم

1/2 فلفل أحمر مفروم

1/2 بصلة حمراء مفرومة

1/2 كوب طماطم كرز مقطعة أنصاف

جبن موزاريلا مقطعة مكعبات

زيتون أسود مقطع إلى شرائح

1/2 كوب جبن بارميزان مبشور

1 كوب صلصة ايطالية

1/2 ملعقة صغيرة بهارات ايطالية

1 رشة ملح حسب الرغبة

رشة فلفل أسود حسب الرغبة

طريقة العمل

تقلب جميع المقادير معاً بعد سلق المكرونة وتبريدها

تغطي جيداً وتحفظ في الثلاجة لتبرد ساعتين علي الاقل

تخرج السلطة من الثلاجة وتقدم باردة