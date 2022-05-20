المرأه صحة و عافية

طريقة عمل سلطة الباستا الإيطالية

نيفين عباسaccess_time19 / شوال / 1443 هـ      20 مايو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

المطبخ الإيطالي يُعرف بالوصفات العديدة من بينها وصفات لا حصر لها من سلطة المعكرونة

المقادير اللازمة

معكرونة ملونة أو نوع بحسب الرغبة
2/3 كيلو سلامي ايطالي مفروم
1/2 فلفل أخضر مفروم
1/2 فلفل أحمر مفروم
1/2 بصلة حمراء مفرومة
1/2 كوب طماطم كرز مقطعة أنصاف
جبن موزاريلا مقطعة مكعبات
زيتون أسود مقطع إلى شرائح
1/2 كوب جبن بارميزان مبشور
1 كوب صلصة ايطالية
1/2 ملعقة صغيرة بهارات ايطالية
1 رشة ملح حسب الرغبة
رشة فلفل أسود حسب الرغبة

طريقة العمل

تقلب جميع المقادير معاً بعد سلق المكرونة وتبريدها
تغطي جيداً وتحفظ في الثلاجة لتبرد ساعتين علي الاقل
تخرج السلطة من الثلاجة وتقدم باردة

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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