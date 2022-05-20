شاطئ يام بيتش.. سياحة على مدار العام

جدة ـ البلاد

في شاطئ يام بيتش بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، يمتزج الترفية ببرامج الهدوء والاسترخاء، فالموقع عبارة عن مسبح طبيعي تحيط به الشعب المرجانية، مشكلةً بانوراما بحرية تجتذب هواة السباحة وصيد الأسماك، وعشاق المناظر الطبيعية على مدار العام، وفي تجربة فريدة ومميزة وسط أجواء ساحرة وفعاليات مليئة بالحماس؛ تعد منطقة شاطئ يام بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية بقعة مثالية لخوض مغامرات مائية، حيث توفر الأسلوب الأمثل للاستمتاع بالحياة العصرية ضمن مجتمعات تمثل البيئة المتطورة الصحية والآمنة.

تغطي الشاطئ المساحات الخضراء التي تتخللها الممرات المخصصة للمشاة والدراجات، وكل ذلك على البحر الأحمر.

وعلى مدار العام تشكل الواجهة البحرية الواسعة في الشاطئ وجهة مفضّلة، حيث يتميز طقسها بالاعتدال، في حين يمكن للزائر قضاء وقت ممتع على ممشى الشاطئ المناسب ذي الرمال الناعمة، الذي يقدم مجموعة متنوعة من الرياضات المائية.

ويمثل شاطئ يام تجربة مريحة تشبه الحلم لوقوعه بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية( المدينة العصرية)، فليس عليك إلا أن تجلس على إحدى الأراجيح المعلقة شبه المغمورة بالمياه وتحدّق في أفق البحر الأحمر، وتشعر بالأمواج على أقدامك، وكذلك الاستمتاع باستئجار زورق تجديف، أو لعب كرة الطائرة على الشاطئ مع غروب الشمس، وكل ما يهم هنا هو التمعن بصمت في سحر الطبيعة. ويمثل الشاطئ أحد أهم الوجهات الصيفية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ويفتح الشاطئ أبوابه للعائلات طيلة أيام الأسبوع ليستمتعوا بالأنشطة المتوفرة أو الاسترخاء على شواطئ البحر، ويوفر أيضًا لزواره العديد من الفعاليات الترفيهية والمغامرات المائية للكبار والصغار، فبإمكانك تجربة الدراجة المائية أو الاستمتاع مع أفراد عائلتك بقوارب التجديف بالإضافة إلى رحلات الغوص داخل أعماق البحر الأحمر.

ويحتضن الشاطئ الجلسات العائلية الخارجية والمطاعم المحلية والعالمية، ومنطقة قناة المارينا التي تشمل قوارب التجديف والدراجات المائية العائمة، ومنطقة محمية» لاجونا» التي تتميز بأنشطتها الشيّقة التي تضم شاطئ بيور للسباحة وأنشطة بحرية متنوعة كالغطس والدبابات البحرية، إضافة إلى مغامرات ركوب الخيل على الشاطئ، والدراجات النارية الرباعية، ومركبات الدفع الرباعي ومنطقة البيلسان؛ التي منها شاطئ يام.

كما يحظى الزائر بالاستمتاع بمتنزه الشاطئ في تقليد متعارف عليه من خلال الإطلالة على البحر الأحمر الساحرة، ضمن خيارات باقة المطاعم والمقاهي ذات الجلسات الخارجية للاستمتاع بالهواء الطلق؛ حيث تُشكّل لياليها قصة تاريخية تنقلك عبر أطراف الشاطئ الخلاّب.

وتعتبر مدينة الملك عبدالله الاقتصادية إحدى أفضل الوجهات السياحية المميزة لمحبي البحر والمغامرة؛ خصوصا في فترة الصيف، حيث تعد من أفضل الوجهات للزيارة في فصل الصيف؛ خاصة مع وجود العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية المميزة التي تصلح لجميع أفراد الأسرة.



زيارة واحدة لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية كفيلة بأن تضع ابتسامة على وجوه الأطفال والكبار سوياً؛ حيث تعتبر وجهة مثالية للمغامرين والمسافرين من رجال الأعمال والعائلات وكل من يرغب بالهروب لمدينة بها كل شيء.

في شاطئ يام، يمكنك أن تستلقي على الرمال الذهبية وتستمتع بمشاهدة الأفق والأمواج الزرقاء تداعب أقدامك مع الاستجمام على صوت هدير البحر. ويمكن لعشاق الأنشطة البحرية أن يحظوا بفرصة مميزة لاستئجار زورق للتجديف أو لعب الكرة الطائرة على الشاطئ مع غروب الشمس. يقع شاطئ يام في حي البيلسان، مركز المرح وهو بمثابة مسبح طبيعي ضحل تحيط به الشعاب المرجانية ويلقى رواجًا بين هواة ركوب الأمواج شراعيًا والغطس، بالإضافة إلى العائلات التي تفضّل الاسترخاء تحت المظلات المصنوعة من القش.

وتتوفر قوارب كاياك وتجديف للإيجار، كما تصطف شاحنات المأكولات الحديثة على ضفاف الخليج. يقع الشاطئ بالقرب من فيوز فندق وريزدنسز الأنيق، ولا يبعد كثيرًا عن أكوافن» المتنزه العائم للألعاب المائية على المارينا».

وإذا كنت من عشاق التصوير فأنت على موعد مع مجموعة من الصور المميزة التي سوف تسحرك بجمالها وسط أشعة الشمس والرمال الذهبية المطلة على البحر الأحمر.