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“تمديد فترة استقبال المشاركات في سباق الإعلام “ميدياثون” سبعة أيام”

صحيفة البلادaccess_time19 / شوال / 1443 هـ      20 مايو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

أعلن الفريق التنفيذي لسباق الإعلام “ميدياثون” عن تمديد فترة استقبال المشاركات والمشروعات النوعية إلى تاريخ 27 مايو 2022 بدلًا من 20 مايو، وذلك تلبية لرغبة عديد من الراغبين في الانضمام للمنافسة من الأفراد والجهات.

وقد وصل عدد الفرق المسجلة في البوابة الإلكترونية لسباق الإعلام “ميدياثون” إلى نحو 600 فريق، وبلغ عدد الزوار حوالي 1,5 مليون زائر، وذلك حتى تاريخ إصدار البيان.

وتمثل خطوة تمديد فترة استقبال المشاركات فرصة يقدمها السباق لمن لم يسعفهم الوقت لتقديم مشاركاتهم خلال الفترة الماضية.

ويعد سباق الإعلام “ميدياثون” أحد مشروعات مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام، الذي ينفذه بالتعاون مع مجموعة stc، وهو مشروع يتسابق الإعلاميون والمهتمون من خلاله لابتكار مبادرات ومشروعات نوعية تسهم في تقديم حلول إبداعية للتحديات الإعلامية، ورفعها عبر البوابة الإلكترونية للسباق mediathon.media.gov.sa.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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