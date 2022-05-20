برنامج” القادة الماليين” محطة لتعزيز قدرات المواهب القيادية

الرياض ـ البلاد

يعد برنامج” القادة الماليين” محطة مهمة ضمن مسيرة مستمرة في بناء قدرات ومواهب قيادية مالية مؤهلة قادرة على صنع الفارق في تطوير القطاع المالي العام، من خلال تجويد التخطيط المالي وإدارة السياسة المالية العامة؛ وفق منهجية متقدمة ومنضبطة تتوافق مع رؤى وتطلعات القيادة، وتحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقد اختتم أمس الأول برنامج القادة الماليين، بمشاركة عدد من أصحاب المعالي وقادة القطاع المالي بالجهات الحكومية، ومتخصصين من قطاعات مالية ومحاسبية عالمية، بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم.

وألقى رئيس اللجنة التوجيهية بوزارة المالية عبدالعزيز بن صالح الفريح، كلمة نيابة عن وزير المالية، أوضح فيها أن وزارة المالية ومنذ انطلاق برنامج التحول لديها عام 2017م استحضرت أن الممكن البشري، هو أحد أهم ركائز بناء وتنفيذ استراتيجيتها، وأن استدامة الأداء وتميزه لا يمكن تحقيقهما دونما توفر قدرات بشرية قيادية، وهو نهج ينسجم مع برنامج تنمية القدرات البشرية، الذي يستهدف تطوير المهارات الأساسية عبر التعليم مدى الحياة للتحضير للمستقبل، واغتنام الفرص التي تمنحها المتغيرات والمتطلبات المتجددة والمتسارعة.