73 ألف مكالمة تلقتها غرفة عمليات الهلال الأحمر في أسبوع

جدة : البلاد

كشف المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي عبدالعزيز الصوينع، أن غرفة عمليات الهيئة تلقَّت 73 ألفًا و700 مكالمة من مختلِف مناطق المملكة خلال الفترة من 12 إلى 18 مايو 2022م، فيما بلغ إجمالي الحالات التي جرت مباشرتها 15 ألفًا و321 حالة مرَضية، نُقِل منها 10 آلاف و142 حالة إلى منشآت طبية.

وأوضح الصوينع أن أعلى ثلاث فئات من الحالات التي جرت مباشرتُها من إجمالي البلاغات بمختلف المناطق والمحافظات، هي الحالات المرَضية التي بلغت ألفين و627 حالة، تليها الحالات الناتجة عن الحوادث المرورية بـ1458 حالة، ثم حالات الغياب عن الوعي بواقع 983 حالة.

وأضاف أن أعلى مُعدَّلات الحالات المرَضية سُجِّلت في منطقة مكة المكرمة بواقع 2227 حالة، ثم جاءت بعدها في الترتيب الحالاتُ الناتجة عن الحوادث المرورية في المنطقة نفسها بـ1376 حالة، وحالات الحروق بـ761 حالة.

أما منطقة المدينة المنورة، فقد كانت أعلى الحالات التي سُجِّلت بها هي الحالات المرَضية بواقع 494 حالة، ثم حالات غياب الوعي (183حالة)، وحالات مشاكل التنفُّس (139حالة). وكذلك كانت الحالات المَرَضية هي أعلى الحالات التي سُجِّلت بالمنطقة الشرقية بإجمالي 508 حالات، تلتها حالات الحوادث المرورية 298 حالة، ثم حالات غياب الوعي بـ84 حالة.

وبيَّنت الإحصائية كذلك أن أعلى الحالات المُسجَّلة بمنطقة عسير هي الحالات المرَضية أيضًا بـ306 حالات، تلتها حالات الحوادث المرورية بواقع 178 حالة، ثم مشاكل التنفس بـ156 حالة. أما أعلى الحالات المُسجَّلة بمنطقة الباحة فهي الحالات المَرَضية بـ70 حالة، ثم حالات الحوادث المرورية بـ28 حالة، والإصابات بـ22 حالة.

أما منطقة جازان فبلغت الحالات المرَضية بها 138 حالة، تلتها حالات الحوادث المرورية بـ72 حالة، ومشاكل التنفس بـ55 حالة، وفي منطقة نجران كانت الحالات الأعلى هي الحالات المرَضية بـ61 حالة، ثم الحوادث المرورية بـ19 حالة وغياب الوعي بـ7 حالات.

فيما كانت أعلى الحالات التي سُجِّلت بمنطقة تبوك هي الحالات المرَضية بـ167 حالة، ثم حالات الحوادث المرورية بـ59 حالة، وغياب الوعي بواقع 42 حالة. أما منطقة الجوف فقد كانت أعلى الحالات به هي حالات الحوادث المرورية بواقع 34 حالة، ثم حالات غياب الوعي بـ33 حالة، بينما جاءت الحالات المرَضية ثالثًا بـ24 حالة.

أما منطقة القصيم فأوضح الصوينع أن أعلى الحالات التي باشرتها فِرَق الإسعاف داخل القصيم، كانت الحالات المرَضية بواقع 173 حالة، بينما بلغت الحالات الناتجة عن الحوادث المرورية 100 حالة، و91 حالة غياب عن الوعي.

وفي منطقة الحدود الشمالية، كانت الحالات المرَضية هي الأعلى بواقع 47 حالة، تلتها الحالات الناتجة عن الحوادث المرورية بـ23 حالة، ثم حالات غياب الوعي بـ19 حالة. وأخيرًا في منطقة حائل، بلغت الحالات المرَضية أعلى الحالات التي سُجِّلت بالمنطقة بواقع 68 حالة، تلتها حالات غياب الوعي بـ43 حالة، ثم حالات الحوادث المرورية بـ55 حالة.

واختتم الصوينع تصريحه بتأكيد أن الهيئة تحرص على نشر مِثل هذه الإحصائيات من باب تعزيز وعي أفراد المجتمع بأهمية الالتزام بالنصائح والتوجيهات التي تُصدِرها الجهات الرسمية لتعزيز الصحة، وهو ما يكفل –بعد الله– سلامة وصحة المواطنين والمقيمين على أرض الوطن.