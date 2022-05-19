عبقري الرياضيات لـ”البلاد “: الدولة حريصة على تشجيع الموهوبين

البلاد ـ مها العواودة

عبر الطالب إياد علي القطري، من الصف الحادي عشر بإدارة تعليم الشرقية المشارك في مسابقة أولمبياد آسيا والباسفيك للرياضيات، الذي حقق الميدالية البرونزية، عن فخره واعتزازه بهذه المشاركة والفوز.

مؤكدًا في حديثه لـ”البلاد” أن هذا النجاح المشرف جاء بدعم من أسرته ووزارة التعليم ومؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” ومدارس الظهران الأهلية”.

كما أشار إلى أن الجوائز العالمية التي حصدها طلاب وطالبات المملكة في المسابقات والمحافل الدولية، دليل على حرص القيادة الرشيدة، واهتمامها الكبير وتشجيعها للمبدعين والموهوبين الشباب.

وأضاف:” لحظات جميلة وشعور بالفخر عشناه، أمام هذه الإنجازات التي حققها أبناء الوطن الموهوبين بدعم من قيادتنا الحكيمة وعند إعلان النتائج بحصولي على الميدالية البرونزية في مسابقة أولمبياد آسيا والباسيفيك للرياضيات المرموقة عالميا، وبالفعل كان شعورا لا يوصف من الفرح والسعادة، لقد حصلت على هذا الإنجاز بعد جهد كبير خلال آلاف الساعات من التدريب”.

وتابع: ” كان شرف لي ولزملائي تمثيل الوطن ضمن الفريق السعودي لأولمبياد الرياضيات؛ حيث تم تدريبنا على حل آلاف المسائل مع أفضل المدربين عالميا”.