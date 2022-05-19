ستيفاني فرابارت.. أول حكم نسائي في تاريخ كأس العالم

أصبحت الفرنسية ستيفاني فرابارت (38 عامًا) أول حكم نسائي يُسند إليها إدارة مباريات كأس العالم لكرة القدم رجال وذلك في مونديال قطر 2022.

وأعلن رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بييرلويجي كوليني اليوم الخميس 19 مايو أن فرابارت ضمن طواقم حكام مونديال قطر.

في 2018 باتت فرابارت أول حكم نسائي يدير مباراة في تاريخ الدوري الفرنسي، وفي 2019 أدرات نهائي السوبر الأوروبي بين ليفربول وتشيلسي.

وفي الموسم الحالي 2021-2022 قادت المباراة النهائية لكأس فرنسا بين نانت ونيس، لتواصل فرابارت اقتحامها للتحكيم في كرة القدم للرجال.

و في 2021 أصبحت ستيفاني فرابارت أول حكم نسائي يقود مباراة في دوري أبطال أوروبا، ثم حكّمت مباراة في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم.

إضافة إلى فرابارت، انضم كل من اليابانيتين رواندا ساليما موكانسانغا ويوشيمي ياماشيتا إلى قائمة حكام كأس العالم قطر البالغ عددهم 36 حكمًا.