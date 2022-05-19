“جدة جنغل” تستقبل الزوار في أحضان الطبيعة

جدة ـ عبد الهادي المالكي ـ خالد بن مرضاح

لا يستطيع الزائر لمنطقة ” جدة جنغل ” من حبس دهشته، وهو يشاهد الأحياء الفطرية في موقع واحد؛ بدءا من الطيور والزواحف والحيوانات الضارية، في مشهد يجسد غابات وسفاري أفريقيا- ليس هذا فحسب- بل إن منطقة” جدة جنغل” عبارة عن غابة خضراء ومساحات تسر العين، وسط تنظيم من قبل القائمين على أمر الحديقة التي تتضمن 1200 نوع من الطيور والحيوانات، وتفتح أبوابها لاستقبال الجمهور من كافة الأعمار والجنسيات، وذلك ضمن برامج موسم جدة 2022.

المنطقة تسقبل الزوار ضمن مناطق موسم جدة “التسع” – وتفتح أبوابها يومياً للزوار من الساعة 2 ظهراً حتى الساعة 12 مساءً، وتمتاز بالعديد من الفعاليات المتنوعة المستوحاة من حياة الطبيعة والأدغال، إضافة إلى أصناف من الحيوانات والطيور، والعديد من الخدمات والعروض المشوقة.

وتحتوي “جدة جنغل” على أكثر من 1000 نوع من الحيوانات البرية؛ بينها حيوانات تتجاوز أعمارها الـ 150عاماً، وما يزيد على 200 نوع من الطيور النادرة، كما تحتوي على منطقة للزواحف، ومنطقة للطيور، ومنطقة للكلاب، ومزرعة، إضافة لمناطق للعروض والخدمات الأخرى، ومنطقة ترفيهية، كما تضم العديد من الفعاليات والتجارب الجديدة، مثل تجربة السفاري، وتجربة ممشى الغابة، كما صُمّمت باصات خاصة للرحلات البرية داخل المنطقة، وسيارات خاصة لنقل الزوار في رحلة مشوقة لمشاهدة الحيوانات المفترسة واكتشاف حياة الأدغال الطبيعية.

وحرصت إدارة موسم جدة على تقديم كل ما هو جديد ومبتكر في عالم الحيوانات والأدغال؛ لتتناسب فعاليات وعروض المنطقة مع جميع أفراد الأسرة بمختلف فئاتهم العمرية، وذلك ليستمتعوا بالتجارب الفريد، وقضاء أوقات سعيدة مع أسرهم وأطفالهم في أحضان الطبيعة.