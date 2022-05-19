بعد ميسي.. برشلونة يعرف ملكًا جديدًا بالفعل!

سلطت وسائل إعلام الخميس 19 مايو الضوء على نجمة فريق برشلونة للسيدات أليكسيا بوتيلاس (27 عامًا) ووصفتها بملكة النادي بعد رحيل ليونيل ميسي.

انتقل ميسي من برشلونة إلى باريس سان جيرمان صيف 2021 بعد 20 عامًا قضاها مع النادي، ويبدو أن جماهير البارسا وجدت ملكًا جديدًا بالفعل وهو أليكسيا.

شبكة “Goal” العالمية قالت في تقرير خاص إن أليكسيا بوتيلاس أصبحت محبوبة الجماهير الأولى في برشلونة بعد أن قادت النادي لإحراز دوري أبطال أوروبا.

وقالت التقرير نصَا، إنه في الوقت الذي ترك فيه رحيل ميسي فراغًا كبيرًا بملعب كامب نو الصيف الماضي، ارتدت أليكسيا العباءة وأصبحت بطل برشلونة الأول.

انتشر قميص أليكسيا بالرقم “11” في جميع الأماكن بمدينة برشلونة وتصدر مبيعات المتاجر الرسمية، فيما وصفتها قنوات النادي بـ “صاحبة الجلالة”.

سجّلت أليكسيا الموسم الماضي 37 هدفًا وقدّمت 27 تمريرة حاسمة، ساعدت خلالها برشلونة للفوز بالثلاثية، الدوري والكأس في إسبانيا، ودوري أبطال أوروبا.

يجدر الإشارة إلى أن أليكسيا بوتيلاس حصدت جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة كرة قدم في العالم عن عام 2021 الماضي.