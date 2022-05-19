اليوم.. انطلاق فعاليات “قرية الأنيمي” اليابانية بمنطقة سيتي ووك

جدة- خالد بن مرضاح

تنطلق اليوم الخميس فعاليات “قرية الأنيمي” العالمية اليابانية الشهيرة في منطقة “سيتي ووك” ضمن موسم جدة 2022، والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم، وذلك بالعديد من العروض والفعاليات والحفلات المتنوعة، بحضور شخصيات يابانية والعديد من عشاق فعالية الأنيمي.

وتشهد فعاليات افتتاح الأنيمي اليابانية التي تستمر فعالياتها ٤٥ يوماً أطول مسيرة استعراضية للأزياء التنكرية، وعروضاً سينمائية، ودي جي زاك، وفناني المانجا، وساعة أوتاكو، والعديد من العروض اليابانية المشوقة.

وهيأت إدارة الموسم “قرية الأنيمي” بسيتي ووك بالعديد من التجهيزات والخدمات؛ ليقضي الزائر فيها رحلة في عالم الفن والترفيه بطابع ياباني مميز، حيث يستقبل الشارع الياباني زواره بالفرق الاستعراضية والمطاعم اليابانية ومتاجر منتجات الأنيمي، ومتاهة الأنيمي والعديد من مسرحيات الأنيمي العالمية.

ويشارك 50 عارضاً في تقديم عروض الأنيمي اليابانية من الحاصلين على جوائز حول العالم في هذا الفن الاستعراضي، وذلك في أجواء حماسية مليئة بالمتعة، تتوزع على 9 أقسام ترفيهية متنوعة إضافة للمطاعم والمتاجر التي تعرض منتجات الأنيمي الشهيرة.

وخصصت إدارة موسم جدة ساعة للمواهب الشابة يومياً للمشاركة في الثقافة اليابانية، والاطلاع على التجارب العالمية في هذا المجال، وذلك من الأحد حتى الأربعاء من كل اسبوع.

وتعد منطقة “ستي ووك” التي تحتضن “قرية الأنيمي” أحد أهم مناطق فعاليات موسم جدة بتنوع الخيارات فيها، وتعدد مواقع فعالياتها ومناسبتها لمختلف الأعمار من الجنسين.