الصحة: لا يوجد اكتئاب خاص بشهر شوال

جدة ـ البلاد

أكدت وزارة الصحة، أنه لا يوجد اكتئاب خاص بشهر شوال، موضحة أن سوء المزاج وتقلباته في هذا التوقيت له عدة أسباب.

وأوضحت عبر حساب «عش بصحة»، المنصة الرئيسة للتوعية الصحية بوزارة الصحة، أن النوم غير المنتظم وسوء التغذية يؤديان إلى الإصابة بسوء المزاج وتقلباته.

ونصحت الوزارة بضرورة أخذ القسط الكافي من النوم مع تناول الغذاء المتوازن من أجل صحة نفسية مستقرة وتحقيق وقاية أعلى من تقلبات المزاج.

وتعاني النساء من اضطرابات المزاج بمعدلات أعلى من الرجال، ومن خلال الأبحاث التي أجريت في هذا المجال، وجد أن النساء يتجاوبن بشكل مختلف وأحياناً لديهن أعراض مختلفة للاضطرابات المزاجية، مثل الاكتئاب والقلق والعزلة المجتمعية والتهرب من تحمل المسؤوليات، في إطار ذلك نتناول من خلال المقال بعض العلامات الهامة التحذيرية التي تميز اضطرابات المزاج لدى النساء، فإذا تعرفت على أي من هذه العلامات التحذيرية الهامة، فعليك أن لا تتردد في طلب المساعدة من قبل الطبيب النفسي المتخصص للعلاج.

يذكر أن هناك عدة مؤشرات تميز اضطراب المزاج لدى النساء، منها العزلة وتجنب المواجهة، حيث تميل النساء عند الإصابة باضطرابات المزاج إلى أن تكون أكثر عزلة وبعداً عن المجتمع، وتفضل أن تبتعد عن المشكلات دون مواجهة، وقد لا تملك المرأة الطاقة اللازمة للقيام بالأشياء التي اعتادت عليها للقيام بها، وذلك يرجع إلى الإرهاق الذي تعاني منه المرأة في ذلك الوقت، ويعد الإرهاق هو أحد أعراض الاكتئاب، وإذا عانت المرأة من اضطراب القلق، فقد تتجنب الناس والمواقف الاجتماعية بدافع الخوف. فضلا عن الشعور باليأس، ومن المحتمل أيضًا أن تشعر بعدم القيمة الذاتية، حيث تشعر معظم النساء باليأس من الحياة وعدم وجود هدف في الحياة في هذا الوقت.