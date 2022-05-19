الرئيس الجزائري يستقبل وزير الخارجية ويستعرضان تعزيز التعاون الثنائي

الجزائر : البلاد

استقبل فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في قصر المرادية بالعاصمة الجزائر اليوم، صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن فرحان وزير الخارجية.

وفي بداية الاستقبال رحب الرئيس الجزائري، بسمو وزير الخارجية، والوفد المرافق له، ونقل سموه لفخامته، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، فيما حمل فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الوثيقة بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، إضافة إلى بحث القضايا العربية والإقليمية الراهنة بما يخدم مصالح البلدين.

حضر الاستقبال معالي وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رمطان لعمامرة، ومساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير الدكتور سامي الصالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبدالله بن ناصر البصيري، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.