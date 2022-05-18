وفد دبلوماسي ياباني يزور مركز الملك سلمان للإغاثة

الرياض : واس

زار وفد دبلوماسي ياباني اليوم مقر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالرياض.

واطّلع الوفد خلال الزيارة على عرض مرئي تضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز التي بلغت 1.997 مشروعا، نُفذت في 83 دولة حول العالم بالتعاون مع 175 شريكاً دولياً وإقليمياً ومحلياً، جاء في مقدمتها الجمهورية اليمنية بـ 702 مشروع بقيمة تجاوزت 4 مليارات دولار أمريكي، ومن ثم دولة فلسطين بـ 107 مشاريع بقيمة 368 مليوناً و868 ألف دولار أمريكي، وثالثها الجمهورية السورية بـ 702 مشروع بقيمة 327 مليوناً و175 ألف دولار أمريكي، حيث شملت مختلف القطاعات الغذائية والصحية والتعليمية والإيوائية والبيئية وغيرها.

كما اطّلع الوفد الزائر على البرامج النوعية للمركز مثل مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجنّدين، ومشروع “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام الحوثية، ومشروع تركيب الأطراف الصناعية، إضافة إلى البرامج التطوعية.

وأشاد الوفد الياباني بالسمعة الدولية المرموقة التي يحظى بها مركز الملك سلمان للإغاثة في مجال العمل الإنساني، ودوره الكبير في دعم المحتاجين والمتضررين في أنحاء العالم.