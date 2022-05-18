فوز 6 مترشحين في انتخابات غرفة مكة المكرمة

مكة المكرمة : البلاد

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بمكة المكرمة للدورة (1443_1447هـ)، عن صدور نتائج الانتخابات بعد انتهاء عملية الإدلاء بالأصوات مساء اليوم عبر نظام التصويت الإلكتروني.

وبلغ إجمالي عدد الأصوات نحو 26 ألف صوت، فيما بلغ عدد المصوتين أكثر من 9600 ناخب وناخبة، صوتوا لعدد 57 مترشحًا للفوز بستة من مقاعد مجلس إدارة الغرفة، البالغ عددها 12 مقعدًا.

وقد أقرت لجنة الإشراف على انتخابات مجلس إدارة الغرفة اعتماد فوز 6 مترشحين في الانتخابات، والفائزون هم : نايف بن مشعل سرور الزايدي 1777 صوتا، وخالد بن رده معيض الحارثي 1672 صوتا، ومصطفى بن عبدالرحمن مصطفى رجب 1531 صوتا، وفواز بن عقاب مساعد آل زيد الشريف 1483 صوتا، وأحمد بن رابح حامد الشريف 1431 صوتا، وفيصل بن قايد سعيد قايد 1413 صوتا.

وأكدت اللجنة المنظمة للانتخابات أن عملية التصويت سارت وفق الآلية التنظيمية والاستفادة من وسائل التقنية الحديثة في الانتخاب والتصويت، وإتاحة خيار التصويت الفردي للناخب وتصويت المجموعات لأعضاء مجلس الإدارة. وتشرف وزارة التجارة وفقاً لنظام الغرف التجارية ولائحته التنفيذية على انتخابات مجالس إدارات الغرف التجارية بهدف تعزيز الشفافية، ورفع كفاءة أداء الغرف، كما تراقب الوزارة التزام المترشحين لعضوية الغرفة بالتنافس العادل، وحقوق المترشحين الآخرين بما في ذلك عدم التأثير على حملاتهم الانتخابية .