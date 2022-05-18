طريقة عمل كوكيز فطيرة الكرز

وصفة جديدة رائعة

المقادير اللازمة

2 كوب دقيق لجميع الأغراض

1/2 كوب زبدة مملحة طرية

1/2 كوب مارجرين طرية

3/4 كوب سكر بودرة

1 ملعقة صغيرة فانيليا

علبة حشوة فطيرة الكرز

1/2 كوب رقائق شوكولاتة بالحليب أو رقائق شوكولاتة بيضاء (اختياري)

طريقة العمل

سخني الفرن على 325 درجة فهرنهايت

ضعي ورق زبدة في صينية فرن ثم ضعيها جانبًا

في وعاء اخفقي السكر والدقيق ثم اتركيه جانباً

باستخدام مضرب يدوي اخفقي الزبدة والمارجرين معًا على سرعة متوسطة حوالي 5-7 دقائق.

ضعي لهم الفانيليا ثم اخلطي لمدة 30 ثانية

أضيفي المكونات الجافة لهم

استمري في الخلط حتى يبدأ العجين في الالتصاق بالمضرب ويصبح قوامه ناعم حوالي 2-4 دقائق

باستخدام ملعقة آيس كريم أخرجي العجين ولفيه بين يديك

ضعي كرة البسكويت على صينية الخبز المعدة

استخدمي إبهامك أو ظهر الملعقة واضغطي في منتصف عجينة البسكويت لعمل حفرة صغيرة

اخبزيه لمدة تتراوح من 12 إلى 15 دقيقة أو حتى تنتفخ جوانب الكوكيز ويبدأ القاع في التحول إلى اللون الذهبي الفاتح

دعيه يرتاح على صينية الخبز لمدة 5-10 دقائق ثم انقليه ليبرد تمامًا

بينما يبرد

سخني الشوكولاتة ثم انقليها إلى كيس حلويات

املأي الكوكيز بحشوة فطيرة الكرز

ثم ضعي فوق كل حبة الشوكولاتة المذابة (اختياري)

اتركي الزينة حتى تجف تمامًا قبل التقديم أو التخزين