المرأه صحة و عافية

طريقة عمل شوكليت شيبس كوكيز

نيفين عباسaccess_time17 / شوال / 1443 هـ      18 مايو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

هل فكرتِ يومًا في إعداد الكوكيز الذي يقدم مع القهوة أو اللاتيه في المقاهي الفاخرة ؟

المقادير اللازمة

1 1/2 كوب دقيق لجميع الأغراض
1 ملعقة صغيرة من صودا الخبز
1/4 ملعقة صغيرة ملح
1 كوب زبدة غير مملحة طرية
1/2 كوب سكر
1/2 كوب سكر بني فاتح
1 بيضة كبيرة
1 ملعقة صغيرة فانيليا
3/4 كوب رقائق شوكولاتة

طريقة العمل

في وعاء متوسط ​​قلبي الدقيق مع صودا الخبز والملح ثم ضعي الوعاء جانبا
باستخدام مضرب يدوي اخفقي الزبدة مع السكر والسكر البني على سرعة متوسطة حوالي 3-5 دقائق
اضيفي لهم البيض والفانيليا واخفقي حتى يمتزج ويصبح ناعم حوالي 2-4 دقائق
ضعي المكونات الجافة حوالي 1/3 إلى 1/2 كوب في المرة الواحدة
بمجرد الإضافة استمري في الخلط حتى تتشكل عجين مع عدم الإفراط في الخلط
يرفع الوعاء من الخلاط
أضيفي رقائق الشوكولاتة وقلبي
يغطى الوعاء ويبرد العجين بالثلاجة لمدة 2-3 ساعات أو يجمد لمدة ساعة
سخني الفرن على 350 درجة فهرنهايت
ضعي ورق زبدة على صينية خبز ثم اتركيها جانبًا
ترفع العجينة من الثلاجة
خذي حوالي 1-2 ملاعق كبيرة من عجينة البسكويت ولفيها على شكل كرة
ثم ضع كرة البسكويت على ورق الخبز المجهز
اخبزيها لمدة 10-12 دقيقة أو حتى تصبح الحواف ذهبية اللون ويظل المنتصف طري
دعيه يبرد في صينية الخبز لمدة 5 دقائق
ثم انقليه إلى رف تبريد ليبرد تمامًا
قدميه على الفور

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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