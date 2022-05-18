طريقة عمل شوكليت شيبس كوكيز

هل فكرتِ يومًا في إعداد الكوكيز الذي يقدم مع القهوة أو اللاتيه في المقاهي الفاخرة ؟

المقادير اللازمة

1 1/2 كوب دقيق لجميع الأغراض

1 ملعقة صغيرة من صودا الخبز

1/4 ملعقة صغيرة ملح

1 كوب زبدة غير مملحة طرية

1/2 كوب سكر

1/2 كوب سكر بني فاتح

1 بيضة كبيرة

1 ملعقة صغيرة فانيليا

3/4 كوب رقائق شوكولاتة

طريقة العمل

في وعاء متوسط ​​قلبي الدقيق مع صودا الخبز والملح ثم ضعي الوعاء جانبا

باستخدام مضرب يدوي اخفقي الزبدة مع السكر والسكر البني على سرعة متوسطة حوالي 3-5 دقائق

اضيفي لهم البيض والفانيليا واخفقي حتى يمتزج ويصبح ناعم حوالي 2-4 دقائق

ضعي المكونات الجافة حوالي 1/3 إلى 1/2 كوب في المرة الواحدة

بمجرد الإضافة استمري في الخلط حتى تتشكل عجين مع عدم الإفراط في الخلط

يرفع الوعاء من الخلاط

أضيفي رقائق الشوكولاتة وقلبي

يغطى الوعاء ويبرد العجين بالثلاجة لمدة 2-3 ساعات أو يجمد لمدة ساعة

سخني الفرن على 350 درجة فهرنهايت

ضعي ورق زبدة على صينية خبز ثم اتركيها جانبًا

ترفع العجينة من الثلاجة

خذي حوالي 1-2 ملاعق كبيرة من عجينة البسكويت ولفيها على شكل كرة

ثم ضع كرة البسكويت على ورق الخبز المجهز

اخبزيها لمدة 10-12 دقيقة أو حتى تصبح الحواف ذهبية اللون ويظل المنتصف طري

دعيه يبرد في صينية الخبز لمدة 5 دقائق

ثم انقليه إلى رف تبريد ليبرد تمامًا

قدميه على الفور