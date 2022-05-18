شرط مبابي الوحيد للبقاء في باريس

لا يزال مسلسل مفاوضات باريس سان جيرمان مع لاعبه كيليان مبابي (23 عامًا) مستمرًا حول تجديد عقد اللاعب الشاب من دون قرارات رسمية بعد.

ينتهي عقد مبابي مع النادي الباريسي بانقضاء الموسم الجاري 2021-2022، مع ترجيح كفة انتقاله في صفقة مجانية إلى فريق ريال مدريد الإسباني.

ورفض مبابي الإغراءات المادية كافة من طرف باريس سان جيرمان للتجديد، والتي وصلت إلى حد 50 مليون يورو راتب سنوي وامتيازات مالية هائلة.

يومية “ماركا” الإسبانية قالت في تقرير لها اليوم الأربعاء 18 مايو، إن مبابي لديه شرط واحد فقط لإبرام عقد جديد والبقاء مع باريس سان جيرمان.

شرط مبابي هو ضمانات ملموسة من النادي بتدشين مشروع قوي يضع باريس سان جيرمان في الخارطة العالمية عبر التعاقد مع أفضل اللاعبين.

كما أن اللاعب لا يحبذ العمل مع المدير الرياضي الحالي، ليوناردو، إذ حدثت مشكلات ومشادات عديدة بين اللاعب والمدير في الأوقات الأخيرة.