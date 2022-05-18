الرياضة سلمان بن إبراهيم يعلن ترشحه لرئاسة الآسيوي لولاية ثالثة

جدة- البلاد أعلن سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عزمه الترشح لولاية ثالثة في رئاسة الاتحاد القاري اعتبارا من 2023. وقال سلمان في الاجتماع الـ 32 للجمعية العمومية للاتحاد الاسيوي عبر تقنية الفيديو اليوم ، وبحضور رئيس الاتحاد الدولي السيد جاني إنفانتينو: كما تعلمون، فإن ولايتي الثانية كرئيس للاتحاد الآسيوي لكرة القدم بدأت عام 2019، وتنتهي في 2023، وأود إعلامكم اليوم أنني سأترشح من أجل إعادة الانتخاب خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي سيعقد في البحرين مطلع شهر فبراير 2023، آملا أن أحصل على ثقتكم ودعمكم من جديد لدورة جديدة. وتابع: منذ الاجتماع الماضي للجمعية العمومية، قام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بنجاح وأمان باستكمال تنظيم النسخة الموسعة من كأس آسيا للسيدات 2022 في الهند، إلى جانب التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر، ونهائي دوري أبطال آسيا 2021 وكذلك دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2022، في حين تقام حالياً مباريات دور المجموعات في كأس الاتحاد الآسيوي 2022 وتصفيات كأس آسيا لكرة الصالات 2022 في الكويت. وركز على التقدم الكبير الذي تحقق في البرامج الفنية والتحكيم والتطوير، والمبادرات التابعة لأكاديمية مركز التميز الآسيوي، وإطلاق برنامجين جديدين للتطوير؛ هما برنامج الوقت الإضافي وبرنامج الأفضلية اللذين تم الإعلان عنهما خلال الاجتماع العاشر للمكتب التنفيذي. وأعرب عن دعم الاتحاد الآسيوي وأسرة كرة القدم الآسيوية لترشيح السيد انفانتينو في انتخابات الاتحاد الدولي العام المقبل وخلال اجتماع الجمعية العمومية، تم الاطلاع على قرار الصين الانسحاب من استضافة نهائيات كأس آسيا 2023، وتقرر تفويض المكتب التنفيذي باختيار مضيف بديل (بعد عملية تقديم ملفات للترشيح عبر إدارة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم). من جانبه، أشاد إنفانتنيو بقيادة الشيخ سلمان لمسيرة الاتحاد الآسيوي عبر سنوات حافلة بالمنجزات المتميزة، مؤكدا أن قارة آسيا باتت تشكل ركنا أساسيا لا غنى عنه في منظومة كرة القدم العالمية.