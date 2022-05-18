رؤية علمية لواقع ومستقبل سوق العمل

الرياض- البلاد

انطلقت في الرياض أعمال “المؤتمر العلمي الأول لبحوث ودراسات ومؤشرات سوق العمل: الواقع والتوجهات المستقبلية” الذي ينظمه صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” ممثلاً بالمرصد الوطني للعمل بالتعاون مع جامعة الأميرة نورة بن عبدالرحمني.

وافتتح المؤتمر نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبو ثنين، بحضور رئيس جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، ورئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد بن سالم العامري، ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية تركي بن عبدالله الجعويني، وعدد من الأكاديميين والمهتمين ببحوث ودراسات سوق العمل.

وانطلق حفل الافتتاح بكلمة راعي المؤتمر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، التي ألقاها نائب الوزير للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبو ثنين، أكد فيها أن المملكة تشهد في ظل القيادة الحكيمة تطوراً غير مسبوق في مختلف المجالات لتعزيز أوجه التنمية المستدامة، ومسيرة التطور والنماء التي تعيشها المملكة.

وبين الراجحي أن هذا التطور يتواكب مع رؤية المملكة 2030 الطموحة الهادفة إلى بناء وطن أكثر ازدهاراً ونماء وحيوية، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة لجعل المملكة في المقدمة في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتقنية.

وقال: انطلاقاً من دور المرصد الوطني للعمل ورسالته في الإسهام بدعم أوجه التحول الإستراتيجي لسوق العمل لمختلف المواضيع الحالية والمستقبلية ودور الجامعات السعودية، ومنها جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في إجراء الدراسات والبحوث تأتي هذه الشراكة في الاهتمام بمجالات سوق العمل خاصة مجال الدراسات والبحوث، مما سيدفع المرصد الوطني للعمل نحو تحقيق أهدافه بشكل أسرع وأكثر شمولية.

من جهته، أوضح المدير التنفيذي للمرصد الوطني للعمل الدكتور أسامة بن عبدالرحمن الجميلي، أن حكومة المملكة تولي اهتماماً كبيراً بالقوى العاملة، حيث صدر الأمر السامي الكريم ببناء المرصد بهدف الإسهام في دعم واتخاذ القرارات وتطوير البرامج من خلال البيانات الدقيقة، والمؤشرات وإعداد التقارير والدراسات عن سوق العمل، ودعم التحول الإستراتيجي لمختلف منظمات العمل بالمملكة من خلال توفير مختلف البيانات والتقارير والدراسات حول المواضيع ذات الصلة.

من جهتها أشادت رئيس اللجنة الإشرافية للمؤتمر الدكتورة منيرة المقرن بالاهتمام الكبير بتنظيم وتطوير سوق العمل في المملكة، الذي يسير وفق أحدث الممارسات وبما يتواكب مع أحدث المؤشرات الدولية، وذلك لمواكبة توجهات وبرامج رؤية المملكة 2030 ومرتكزاتها الأساسية في تكوين مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر ووطن طموح.

وبينت الدكتورة المقرن، أن المؤتمر سيشهد 8 جلسات علمية على مدار يومين، وبمشاركة 5 متحدثين رئيسيين حول الجوانب التنظيمية لسوق العمل، وتنمية القدرات البشرية، والتقنية وتأثيرها على سوق العمل، يصاحبه عقد ست عشرة ورشة عمل ومعرض مصاحب.