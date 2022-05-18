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جمهورية ملاوي تدعم طلب المملكة لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030

صحيفة البلادaccess_time17 / شوال / 1443 هـ      18 مايو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : واس

أعلنت معالي وزيرة الخارجية بجمهورية مالاوي نانسي تومبو، عن دعم بلادها لطلب المملكة العربية السعودية لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض.

وأوضحت في مؤتمر صحفي اليوم، عقب لقاء معالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، مع فخامة الرئيس لازاروس تشاكويرا رئيس جمهورية ملاوي، أن بلادها تدعم ملف طلب المملكة لاستضافة إكسبو 2030 في مدينة الرياض، مثمنة وقوف المملكة مع بلادها في مختلف المجالات.

من جهته عبر المستشار قطان عن شكر وتقدير حكومة المملكة العربية السعودية لهذا الدعم، مؤكدًا أن هذا الدعم يأتي ترجمة للعلاقات المتميزة بين البلدين.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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