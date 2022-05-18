“جدة بيير”.. أكبر مدينة ألعاب على البحر تستقبل زوارها بالفرح في “موسم جدة”

جدة- عبدالهادي المالكي

تصوير: خالد بن مرضاح

انطلقت اليوم فعاليات منطقة “جدة بيير” ضمن موسم جدة 2022 التي تُعد أكبر مدينة ألعاب متنقلة على البحر الأحمر، وتتميّز بموقعها الفريد على الواجهة البحرية، وتنوع فعالياتها ومناسبتها لجميع الأعمار.

وتضم “جدة بيير” أكثر من 39 لعبة ترفيهية متنوعة، كما توفر 7 تجارب عالمية منوعة، إضافة إلى أول رولر كوستر، وتجارب paw patrol، و lol surprise، و pipa pig والعديد من العروض الترفيهية المشوقة، كما ستشهد العديد من الفعاليات اليومية التي ستخلق حالة من البهجة والفرح والمتعة للصغار والكبار، ولكافة أفراد الأسرة .

ويتوقع أن تشهد “جدة بيير” التي ستفتح أبوابها يومياً من الساعة 5 عصراً حتى 2 بعد منتصف الليل؛ إقبالاً كبيراً من سكان وزوار جدة خلال الموسم لخوض تجربة الترفيه بطابع عالمي فريد، والاستمتاع بحزمة الخدمات والفعاليات الترفيهية المشوقة التي توفرها هذه المنطقة.

وتستوعب “جدة بيير” أكثر من 18 ألف زائر، وتتوزع فعالياتها على عدة مواقع أبرزها الحديقة الملونة، وهي منطقة مميزة بداخلها نفق مصنوع من الورد، بالإضافة إلى منطقة ألعاب كبيرة للصغار مع شخصياتهم المفضلة مثل ,LOL ,و Pig Peppa وغيرها، ومن ضمن المواقع منطقة أدرينالين التي تحتوي على مجموعه من الألعاب، إضافة إلى عين العروس، والرولركوستر، وغيرها من الألعاب المشوقه، كما تضم “جدة بيير” منطقة للإسترخاء، والعديد من المتاجر والمطاعم والمقاهي المختلفة.