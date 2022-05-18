“النور” ينتزع نخبة كبار اليد للمرة التاسعة في تاريخه

الدمام- حمودالزهراني
انتزع فريق النور لقب بطولة نخبة كبار اليد لكرة اليد للموسم الرياضي 2021-2022م للمرة التاسعة في تاريخه، بعد أن خسر منافسه المباشر “الخليج” من مضر 25-22 في آخر مواجهات البطولة، التي أقيمت على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف، وسط حضور جماهيري غفير، فيما نال فريق الخليج المركز الثـاني وحل الصفا ثالثاً ومضـر رابعاً.
وتوّج رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد “فاضل آل نمر” بحضور علي عيسى رئيس الاتحاد البحريني لكرة اليد فريق النور بكأس البطولة والميداليات الذهبية، فيما سلم الميداليات الفضية لفريق الخليج كلاً من زهير القرشي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد وعلي العليوات عضو مجلس الاتحاد، وتسلم فريق الصفا صاحب المركز الثالث الميداليات البرونزية من عضو مجلس الإدارة فاخر غاشي.
نور النخبة
يُعد نادي النور أكثر الأندية تحقيقاً لبطولة النخبة السعودية لكرة اليد بجميع فئاتها برصيد 13 بطولة، حتى أصبحت ماركة (سنابسية) خاصة مسجلة باسمه. وعلى مستوى الكبار ابتعد عن أقرب منافسيه الأهلي ومضر اللذين يمتلكان في رصيدهما 5 ألقاب بعد أن رفع النور رصيده إلى 9 بطولات.
وبدأت باكورة تحقيقه للبطولة في النسخة الثانية عام 2004، ثم غاب عن تحقيق اللقب لأربعة أعوام، وعاد بعدها ليتوج باللقب أعوام 2009، 2011، 2013، 2015، 2016، 2017، 2019، ليعود هذا العام 2022 ويؤكد هيمنته بتحقيق البطولة في نسختها العشرين بعد التتويج الجديد مساء اليوم.
وعلى مستوى فئة الشباب يعتبر النور النادي الوحيد الذي فاز بها منذ انطلاقتها عام 2017، بفوزه بها أربع مرات على التوالي، آخرها هذا العام، فيما لم يتمكن من تحقيق البطولة في فئة الناشئين رغم تحقيقه المركز الثاني.