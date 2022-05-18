المملكة تتقدم في التنافسية الرقمية عالميا

الرياض – البلاد

اجتمع وفد المملكة العربية السعودية برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه في مدينة ماونتن فيو في ولاية كاليفورنيا، مع مؤسس شركة Coursera اندرو نج، ورئيسها التنفيذي جيف ماغيونكالدا، لمناقشة تطوير القدرات والمهارات الرقمية لأبناء وبنات الوطن؛ بما يتوافق مع مهارات القرن الواحد والعشرين والواقع الجديد في تطوير وبناء القدرات.

وجرى خلال اللقاء، الاطلاع على الرؤية المستقبلية للشركة وفكرة رأس المال الاستثماري الجريء للشركة لاستكشاف منظومة الشركات الناشئة، ومناقشة بناء القدرات والمهارات الرقمية وتطوير الكوادر الرقمية في المملكة.

من جهة أخرى، اجتمع نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي، مع الرئيس التنفيذي لشركة غابرييل دالبورتو، بحضور عددٍ من مسؤولي الجانبين، لمناقشة الشراكة في مجالات تمكين الكوادر الرقمية وتعزيز مستقبل الابتكار ونمو الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال في المملكة.

ويأتي الاجتماع امتداداً لاتفاقية التعاون الموقعة بين الشركة والأكاديمية السعودية الرقمية في مؤتمر ليب التقني العالمي الذي عقد في شهر فبراير الماضي.

يُشار إلى أن اللقاءات تأتي في إطار الجولة التي يقوم بها معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات والوفد المرافق من منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات والبحث والابتكار للولايات المتحدة الأمريكية؛ بغية تطوير شراكات إستراتيجية مع كبرى الشركات التقنية الأمريكية تعزيزاً لنمو الاقتصاد الرقمي والاقتصاد القائم على الابتكار في المملكة.

من جهة ثانية رصد المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة “أداء” القفزات المتسارعة في عدد من المؤشرات الدولية في قطاعي الاتصالات ومجتمع المعلومات، التي تبرز جهود المملكة في تطوير هذين المجالين الحيويين بدعم ملموس من القيادة الرشيدة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

وتقدمت المملكة في عدد من المؤشرات الفرعية تحت مؤشر التنافسية الرقمية العالمية الذي يقيس قدرة وجاهزية اقتصاد 64 دولة على اعتماد واستكشاف التقنيات الرقمية بصفتها محركًا رئيسًا للتحول الاقتصادي في الأعمال التجارية والحكومة والمجتمع ككل، معتمدًا على محاور القياس الرئيسة الثلاثة: المعرفة، والتكنولوجيا، والاستعداد المستقبلي.