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أمير تبوك يطلع على تقرير أعمال الشؤون الصحية بالمنطقة

صحيفة البلادaccess_time17 / شوال / 1443 هـ      18 مايو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

تبوك : البلاد

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه اليوم , مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي.

واطلع سموه خلال اللقاء على تقرير مفصل عن أعمال الشؤون الصحية بالمنطقة خلال الفتره الماضية ، منوهاً بدعم القيادة الرشيدة للقطاع الصحي والرعاية الشاملة خلال جائحة كورونا لجميع المواطنين والمقيمين, مشيداً بجهود وزير الصحة والقائمين على المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة.

من جانبه ثمن الدكتور الغامدي الدعم الذي تحظى به القطاعات الصحية في المنطقة من سموه, والحث المستمر على الوصول بالخدمات الطبية إلى أعلى المستويات.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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