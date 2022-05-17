وزارة البيئة تصدر بيانا توضيحيا حول الوظائف البيطرية

جدة : البلاد

أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة بيانا توضيحا حيال ما تم تداوله في مواقع التواصل عن الإعلان عن توفير وظائف بيطرية لحاملي شهادة الماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات الدقيقة بنظام العقود من مصر وأحقية السعوديين في هذه الفرصة.

وقالت الوزارة إن المذكورة أعلاه لحملة شهادة الماجستير والدكتوراه في تخصصات دقيقة لسد الفجوات في مجالات الطب البيطري ومكافحة الأوبئة وحاجتها للخبرات في مختلف التخصصات الدقيقة التي تنعكس إيجابا على المستهلك وتأتي في إطار الاتفاقية الموقعة بين السعودية ومصر في تبادل الخبرات مشيرة إلى أن كل الوظائف المطروحة على الموقع يتم الإعلان عنها بعد موافقة الجهات ذات العلاقة وفقا لمتطلبات سوق العمل داخل المملكة.