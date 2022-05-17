المحليات

وزارة البيئة تصدر بيانا توضيحيا حول الوظائف البيطرية

صحيفة البلادaccess_time16 / شوال / 1443 هـ      17 مايو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة بيانا توضيحا حيال ما تم تداوله في مواقع التواصل عن الإعلان عن توفير وظائف بيطرية لحاملي شهادة الماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات الدقيقة بنظام العقود من مصر وأحقية السعوديين في هذه الفرصة.

وقالت الوزارة إن المذكورة أعلاه لحملة شهادة الماجستير والدكتوراه في تخصصات دقيقة لسد الفجوات في مجالات الطب البيطري ومكافحة الأوبئة وحاجتها للخبرات في مختلف التخصصات الدقيقة التي تنعكس إيجابا على المستهلك وتأتي في إطار الاتفاقية الموقعة بين السعودية ومصر في تبادل الخبرات مشيرة إلى أن كل الوظائف المطروحة على الموقع يتم الإعلان عنها بعد موافقة الجهات ذات العلاقة وفقا لمتطلبات سوق العمل داخل المملكة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *