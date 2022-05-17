ميسي إلى إنتر ميامي الأمريكي 2023

قالت شبكة “DIRECTV Sports” الثلاثاء 17 مايو إن مهاجم باريس سان جيرمان، ليونيل ميسي (34 عامًا) قرر الانضمام إلى فريق إنتر ميامي الأمريكي.

ينشط ميسي حاليًا مع سان جيرمان بعقد يمتد إلى صيف 2023 مع إمكانية التمديد لموسم إضافي، بعد أن وفد إليه صيف 2021 قادمًا من برشلونة بالمجّان.

وأفادت الشبكة المذكورة بأن مالك الحصة الأكبر في نادي إنتر ميامي، الدولي الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، تواصل شخصيًا مع ميسي وأقنعه بالصفقة.

كما زعمت بأن ميسي -أفضل لاعب في العالم 7 مرات- سيتقدم بعرض لشراء حصة 35% من أسهم إنتر ميامي في السنوات المقبلة، بعد اعتزاله اللعبة.

خورخي ماس، وهو أحد مالكي إنتر ميامي بجانب ديفيد بيكهام، قال في تصريحات صحفية قبل أسابيع بإنه سيعمل على جلب ليونيل ميسي إلى الفريق.

أما ميسي نفسه فقد ألمح إلى رغبته في اللعب بالدوري الأمريكي وقال لقناة “La Sexta” عام 2020: “أريد تجربة العيش واللعب في الولايات المتحدة”.

سجل ميسي 11 هدفًا مع باريس سان جيرمان في الموسم الحالي 2021-2022 بجميع البطولات، كما قدّم 13 تمريرة حاسمة إلى زملائه.