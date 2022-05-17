الرياضة غدا.. الخليج يواجه مضـر في ختام نخبة اليــد

الدمام-حمودالزهراني

يسدل الستـار غدا الأربعاء على بطولة نخبـة كبار اليد في نسختها الـ 20 بلقاء وحيـد يجمع بين الخليج ومضر عند السـاعة 06:45 مساءً، على صـالة مدينة الأمير نايف الرياضية بالقطيف، إذ ستحدد نتيجة اللقاء بطل النسخة الحـالية، التي يتنافس عليهـا فريقا “الخليج والنور”. يطمح فريق الخليج لتحقيق اللقب الأول له في تاريخ البطولة، إذ لم يحققها طوال مشاركته في النسخ السابقة، فيما فقد فريق مضـر المنافسة على اللقب بعد أن تلقى خسارتين على التوالي أمام الصفا والنور في الجولتين الأولى والثانية من عمر المسابقة، بينما يملك الخليج في رصيده 3 نقاط من تعادل أمام النور، وفوز على الصفا الذي حجز المركز الثالث مهما آلت إليه نتيجة لقاء الخليج ومضر.

هذا ويتصدر فريق النور سلّم ترتيب البطولة برصيد 4 نقاط، ويأتي الخليج والصفا في المركزين الثاني والثالث بـ 3 نقاط لكل منهما، ثم مضر بدون نقاط، إذ يحتاج الخليج إلى الفوز في مباراته أمام مضر ليتوج بطلاً للمسابقة، وفي حال فوز فريق مضر أو التعادل فسيتوج فريق النور كبطل للمسابقة للمرة التاسعة كأكثر فريق يحصل على لقب النخبة.

يذكر أن المباراة الختامية كان من المقرر إقامتها يوم الجمعة الماضي، إلا أنها تأجلت ‏بناءً على التوجيه الكريم، بتعليق المنافسات الرياضية، وذلك نظرًا لوفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة -رحمه الله.

السجـل الشرفي للبطولة:

النور – 8 ألقاب

الأهلي – 5 ألقاب

مضـر – 5 القاب

الوحدة – لقب واحد.