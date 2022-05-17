ريال مدريد أم برشلونة؟ أيهما سجل أكثر في الوقت الضائع؟

انتهى موسم الدوري الإسباني 2021-2022 بتتويج ريال مدريد باللقب، فيما حجز برشلونة الوصافة، ثم أتلتيكو مدريد وإشبيلية في المركزين الثالث والرابع.

يومية “Sport” الإسبانية نشرت تقريرًا الثلاثاء 17 مايو حول أكثر أندية الدوري الإسباني تسجيلًا للأهداف المتأخرة بعد نهاية الوقت الأصلي (بعد الدقيقة 90).

وكشف التقرير المذكور عن تصدر فريق برشلونة لأندية الليغا التي سجلت أهدافًا حاسمة في الوقت الضائع بواقع 8 أهداف في موسم 2021-2022.

سجل الأهداف الثمانية 7 لاعبين، هم فيليب كوتينيو وسيرخيو أغويرو وأنسو فاتي وخوردي ألبا وسيرخيو روبرتو وممفيس ديباي، وأخيرًا لوك دي يونغ بهدفين.

يأتي في المركز الثاني فريق ريال مدريد الذي سجّل لاعبوه 6 أهداف بعد نهاية الوقت الأصلي، من إجمالي 73 هدفًا للنادي الملكي في الدوري الإسباني.

هدّاف الليغا كريم بنزيمة له نصيب هدفين من الـ6 التي أحرزها ريال مدريد في الوقت الضائع، ومثله للوكاس فاسكيز، وهدف واحد لكل من جونيور وميليتاو.