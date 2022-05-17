رونالدو باقٍ في مانشستر يونايتد 100%

توقع الخبير الرياضي ريو فيردناند بقاء المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (37 عامًا) في صفوف مانشستر يونايتد خلال الموسم المقبل 2022-2023.

وقال فيردنانيد في تصريحات عبر برنامج “Five podcast” إنه واثق 100% من بقاء رونالدو مع مانشستر يونايتد، خاصة مع انتداب المدرب إيريك تين هاغ.

النادي الإنجليزي أعلن قبل أسابيع عن تعيين المدرب الهولندي إيريك تين هاغ على رأس الجهاز الفني للفريق بداية من الموسم المقبل، قادمًا من أياكس.

ويعتقد فيردناند أن المدرب تين هاغ سيحب العمل مع رونالدو، وسيعمل على إبقاء اللاعب في الفريق بكل الطرق الممكنة، للاستفادة من خبراته القيادية.

رونالدو نفسه ألمح في تصريحات لموقع النادي الرسمي عند التوقيع مع المدرب تين هاغ، إلى أنه يود البقاء مع مانشستر يونايتد في الموسم المقبل.

وقال رونالدو: “نحن جميعًا متحمسون وسعداء بوصول المدرب تين هاغ ونتمنى له التوفيق، علينا الإيمان أنه بإمكاننا تحقيق الألقاب الموسم المقبل معه”.

سجل رونالدو 24 هدفًا وقدّم 3 تمريرات حاسمة مع مانشستر يونايتد خلال الموسم الجاري 2021-2022 من إجمالي 39 مباراة في جميع البطولات.