تعزيز الاستثمار والتجارة مع تايلاند

الرياض – البلاد

‎نظمت وزارة الاستثمار في الرياض أمس، منتدى الاستثمار السعودي – التايلاندي، ‎بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ونائب رئيس الوزراء التايلاندي وزير الشؤون الخارجية دون برامودويناي، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية ووزير الصناعة بندر الخريف، وبمشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية واتحاد الغرف السعودية وممثلي القطاع الخاص والشركات من البلدين.

وقال وزير الاستثمار: إن أعمال المنتدى تأتي كامتداد للعلاقات بعد لقاء سمو ولي العهد -حفظه الله- مع دولة رئيس الوزراء في مملكة تايلند الجنرال برايوت تشان أوتشا بداية هذا العام.

وأشار إلى أن المملكة في ضوء رؤية المملكة 2030، عملت على تطوير بيئة الأعمال من خلال تنفيذ حزمة كبيرة من الإصلاحات تجاوزت الـ 500 إصلاح بما فيها سن الأنظمة والتشريعات وفق أفضل الممارسات العالمية.

‎وشهدت أعمال المنتدى توقيع 7 مذكرات تفاهم بين الجانبين، منها أربع مذكرات تفاهم بين وزارة الاستثمار والجانب التايلاندي، إضافة إلى مذكرة تفاهم لهيئة تطوير بوابة الدرعية وواحدة لاتحاد الغرف السعودية بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم لإحدى شركات القطاع الخاص مع الجانب التايلاندي، حيث تهدف توقيع هذه المذكرات إلى تعزيز التجارة والاستثمار بين المملكة ومملكة تايلاند، من خلال التعاون المشترك والاستثمار في مجالات البتروكيماويات والنفط والغاز والسياحة والضيافة، مما يعكس الجهود الرامية إلى تعزيز الشراكة والتعاون بينهما.