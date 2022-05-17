تايكوندو الهلال يتوج بطلا لأندية المملكة

متابعة- محمد الجليحي
استطاع فريق تايكوندو الهلال الحصول على لقب بطولة المملكة للأوزان الأولمبية لدرجة الشباب (15 – 17) عاما ، التي أقيمت بمدينة الملك فهد الرياضية بمحافظة الطائف، بمشاركة (167) لاعباً يمثلون (40) نادياً.
جاء التفوق الهلالي والعودة مجدداً لمنصات التتويج بعد تحقيق الهلال (314) نقطة، وذهبيتي كاظم الظافري ونواف حسين، فيما حل نادي أبها وصيفاً للبطل بمجموع (283) نقطة وذهبيتي عبدالرحمن الشهراني ولؤي غانم، وجاء نادي العدالة ثالثاً بمجموع (158) نقطة وذهبية أحمد الخواهر، ونادي وج رابعاً برصيد (89) نقطة.
حضر منافسات البطولة وتتويج الأبطال عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو، محمد نوح قاضي الذي وجه شكره لجميع الأندية المشاركة ولجان الاتحاد وحكام البطولة، ومكتب وزارة الرياضة بالطائف على الجهود المبذولة في إنجاح البطولة، منوهاً بدعم وزارة الرياضة الدائم للألعاب المختلفة وموضحاً بأن مجلس إدارة الاتحاد بقيادة العميد شداد العمري يسعى لرفع مستوى المنافسة بين الأندية، وأضاف “قاضي” إن تسمية البطولة بالأوزان الأولمبية نسبةً لنظام أولمبياد الشباب حيث تقتصر المنافسة على (5) أوزان فقط، وهي (-48 ، -55 ، -63 ، -73 ، +73) كجم.