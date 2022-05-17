بنك التصدير والاستيراد يطلق إستراتيجيته الخمسية.. تمكين الصادرات السعودية غير النفطية

الرياض – البلاد

أعلن بنك التصدير والاستيراد السعودي عن إطلاق خطته الإستراتيجية للسنوات الخمس القادمة من العام الحالي 2022 إلى عام 2026 المعتمدة من قبل مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، وسيعمل البنك على تنفيذها وفق منهجية عملية لتحقيق أهدافه الطموحة، وذلك خلال اللقاء الذي نظمه البنك بهذه المناسبة، بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس الإدارة بندر بن إبراهيم الخريف، والرئيس التنفيذي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب ومنسوبي البنك.

وجاءت إستراتيجية البنك للفترة المقبلة، متوائمة مع الإستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة، ونتيجة جهود ولقاءات عديدة مع الخبراء والمختصين في المؤسسات المالية المحلية والإقليمية والعالمية ومجموعة متنوعة من وكالات ضمان وائتمان الصادرات حول العالم ودراسة النماذج المعيارية مع المؤسسات المشابهة، ودراسة احتياجات الشركاء في القطاع الخاص، وقد تم تصميم الإستراتيجية بهدف تمكين الصادرات السعودية غير النفطية من الوصول للأسواق العالمية؛ حيث تركز الإستراتيجية على تعظيم الأثر الاقتصادي لأنشطة البنك، وتعزيز تغطية العملاء والأسواق ذات الأولوية.

ورفع وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد بندر بن إبراهيم الخريّف الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني؛ بمناسبة اعتماد مجلس إدارة الصندوق لإستراتيجية البنك، وما لهذا القرار المهم من أثر مرتقب في توجيه جهود البنك لخدمة أهداف ومصالح الإستراتيجيات الوطنية المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 وتيسير جهوده في خدمة المصدرين السعوديين ضمن منظومة تمكين الصادرات ومنظومة الصناعة والتعدين.

بدوره، ثمن الرئيس التنفيذي للبنك المهندس سعد بن عبد العزيز الخلب دعم القيادة الرشيدة للبنك وللإستراتيجية المقرة مؤخراً من مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني برئاسة سمو ولي العهد، الأمر الذي يمثل حافزاً كبيراً للبنك نحو تحقيق أهدافه الإستراتيجية وتنفيذ مشاريعه المستقبلية.

وأوضح أن البنك يهدف من خلال إستراتيجيته الطموحة إلى تعظيم الأثر التنموي للأنشطة التي يقوم بها على الاقتصاد الوطني بشكل عام، وعلى الصادرات السعودية غير النفطية على وجه الخصوص، وتمكين القطاع المالي الخاص من الإسهام في تنمية الصادرات، وتعزيز مكانة المملكة في التجارة العالمية.