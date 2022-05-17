المملكة عززت وحدة البيت اليمنى.. وكيل محافظة ريمة لـالبلاد : التكاتف يقضي على المليشيا الإرهابية

البلاد – محمد عمر

بينما غادرت طائرة الخطوط الجوية اليمنية، أمس (الاثنين)، مطار صنعاء في أول رحلة لها إلى العاصمة الأردنية عمّان بموجب اتفاق الهدنة الأممية الإنسانية، وعلى متنها نحو 126 راكبا من المرضي ذوي الحالات الحرجة، قال وكيل محافظة ريمة محمد العسل: إن المملكة بذلت جهودا كبيرة لتوحيد البيت اليمني والمكونات السياسية الداعمة للشرعية لمجابهة ميلشيا الحوثي الإرهابية.

وقال العسل لـ”البلاد”: “عندما رأينا المكونات السياسية والفرقاء السياسيين، الذين كانوا مختلفين فى الماضي تحت راية واحدة، أصبح هناك شعور راسخ بالنصر في ظل تكاتف جهود العسكريين، والسياسيين، والناشطين، والإعلاميين في مواجهة جماعة الحوثي الإرهابية التي تأتمر بأمر الملالي”، مضيفاً، أن توحيد الجهود أزعج الميلشيا وأفقدها صوابها. وتابع: “كل هذه الجهود كانت بتعاون مع الأشقاء في المملكة؛ من أجل استعادة الدولة والقانون والنظام كما يحلم أبناء اليمن”.

وتأتي رحلة الخطوط اليمنية إلى عمان بعد جهود كبيرة بذلها المبعوث الأممي، بدعم من تحالف دعم الشرعية وتسهيلات كبيرة قدمتها الحكومة اليمنية؛ لتجاوز العراقيل التي وضعتها ميليشيا الحوثي لإعاقة تشغيل مطار صنعاء، والبدء بإطلاق رحلات تجارية بواقع رحلتين من مطار صنعاء إلى كل من القاهرة وعمان. ومن المقرر أن تنطلق رحلة العودة من عمّان إلى صنعاء في وقت لاحق.

وفي السياق ذاته، قالت السفارة الفرنسية لدى اليمن أمس: إن الوقت قد حان لتتخذ مليشيا الحوثي خطوة أولى ملموسة لصالح السلام وإعادةِ فتح الطرق في تعز دون تأخير، مؤكدة في تغريدة على “تويتر” دعمها الكامل للمبعوث الأممي في جهوده المبذولة للحفاظ على الهدنة واستئنافِ العملية السياسية، كما أشادت بجهود رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي والحكومة، لإزالة جميع العقبات أمام السلام الذي يصب في مصلحة الشعب اليمني والتخفيف من معاناته.

ورحبت الولايات المتحدة باستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين صنعاء واليمن وعمان في الأردن. وقال البيت الأبيض في بيان: “هذه هي أولى الرحلات الجوية التجارية من صنعاء منذ عام 2016، وهي توضح الفوائد المستمرة للشعب اليمني من الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة، التي دخلت حيز التنفيذ قبل ستة أسابيع تقريبًا. ويشهد اليمن اليوم أهدأ فترة له منذ بدء الحرب، وتعد هذه الرحلات الجوية خطوة مهمة في زيادة تحسين حياة وفرص الشعب اليمني”. وشكر البيت الأبيض المملكة على قيادتها في المساعدة في تذليل العقبات أمام استئناف هذه الرحلات الجوية، كما شكرت جهود الحكومة الأردنية والجمهورية اليمنية الجديدة في إنهاء الترتيبات لما يجب أن يكون أول رحلة منتظمة بين هذه الوجهات.

وأكدت الولايات المتحدة دعمها، بقيادة جهود المبعوث الخاص تيم ليندركينغ، استمرار المشاركة الدبلوماسية بين الطرفين وجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانز جروندبرج لزيادة تحسين حرية الحركة داخل اليمن؛ بما في ذلك عن طريق فتح الطرق في تعز ومناطق أخرى. وأضاف البيان: “لا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بدعم سيادة اليمن واستقراره وأمنه وازدهاره من خلال عملية سياسية شاملة بقيادة الأمم المتحدة لمساعدة الشعب اليمني في تحديد مستقبل بلاده”.