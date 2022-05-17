الرياضة الفرنسي ناصر لاركيت مديرًا فنيًا للاتحاد السعودي لكرة القدم

الرياض – هاني البشر قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم تعيين الفرنسي ناصر لاركيت مديرًا فنيًا للاتحاد السعودي خلفًا للروماني إيوان لوبيسكو، موجهًا الشكر للروماني على الفترة التي قضاها مديرًا فنيًا للاتحاد ومتمنيًا له التوفيق في خطوته المقبلة. ويحظى لاركيت – 63 عامًا – ذو الأصول المغربية، بخبرة كبيرة في الإشراف على المنتخبات الوطنية ووضع الخطط الاستراتيجية لتطويرها، حيث سبق له تولي منصب المدير الفني للاتحاد المغربي لكرة القدم وذلك خلال الفترة من 2014-2019. وعمل ناصر لاركيت خلال مسيرته التدريبية في عدد من أكاديميات الأندية الفرنسية خلال الفترة من 1989-2007 أبرزها كان، وروان، وإس إم كاين، ولوهافر وآر سي ستراسبورغ، كما عمل مديرًا لأكاديمية محمد السادس لكرة القدم 2007-2014 وآخرها عمله مديرًا لأكاديمية أولمبيك مارسيليا 2019-2022، كما أنه عضو في اللجنة الفنية والتطوير في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم منذ يوليو 2014. ومن المقرر أن يتولى لاركيت عددًا من المهام من تطوير الخطط الاستراتيجية للمنتخبات الوطنية السنية، وتطوير وتأهيل المدربين الوطنيين، والإشراف مراكز التدريب الإقليمية للمساهمة في اكتشاف المواهب الكروية، وتفعيل الشراكات الدولية بما يخدم تطوير كرة القدم في المملكة.