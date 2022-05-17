“العقاري” يؤكد على شهادة إتمام البناء الذاتي.. العقود الإلكترونية ضمانة للحقوق وجودة الإنشاءات

الرياض – البلاد

دعا صندوق التنمية العقارية مستفيدي منتج البناء الذاتي تقديم شهادة الإشغال (إتمام البناء) خلال المدة المحددة من توقيع العقد التمويلي المدعُوم؛ وذلك تأكيداً لاستمرارية الدعم السكني.

وأوضح المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية حمود العصيمي، أن الصندوق وقبل انتهاء المدة المحددة للبناء حسب ما نص عليه العقد التمويلي قام بإشعار مستفيدي البناء الذاتي ممن أكملوا 3 سنوات من تاريخ توقيع العقد التمويلي برسائل تذكيرية تؤكد على أهمية سرعة استخراج شهادة الإشغال.

وبين العصيمي، أن عدم التزام المستفيد من منتج البناء الذاتي بالمدة المحددة للانتهاء من مرحلة بناء المسكن سيتم اتخاذ إجراء إيقاف الدعم السكني حتى إصدار شهادة الإشغال وتقديمها للصندوق العقاري من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للصندوق، مبينًا أن إصدار شهادة الإشغال التي يتم استخراجها من منصة بلدي.

وأفاد أن لائحة الدعم السكني إضافة إلى العقود التمويلية مع الجهات التمويلية أكدت على أن يلتزم مستفيدو منتج البناء الذاتي عند توقيع العقد التمويلي البدء في البناء خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ الدعم السكني، وإكمال البناء خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

من جهة ثانية، أكدت الهيئة السعودية للمقاولين أهمية استخدام المواطنين المقبلين على البناء والمقاولين العقود النموذجية الإلكترونية التي من شأنها توثيق العلاقه التعاقدية، وتقلل الخلافات وتحافظ على حقوق المتعاقدين وتسهم في إيجاد آلية لفض النزاعات في حال حدوثها وتقلل من تعثر المشاريع.

وبينت الهيئة أنها تلقت العديد من الشكاوي والاتصالات من العديد من المواطينن ملاك المشاريع والمقاولين لوجود خلافات وقعت أثناء تنفيذ الأعمال، منوهة بأهمية استخدام خدمة العقود النموذجية الإلكترونية التي ستحافظ على حقوق جميع الأطراف والالتزام بالمواصفات الفنية والحد من النزاعات في مجال البناء والتشييد.