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البرلمان العربي يدعو الأطراف الليبية إلى ضبط النفس

صحيفة البلادaccess_time16 / شوال / 1443 هـ      17 مايو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

أعرب البرلمان العربي عن قلقه البالغ إزاء التطورات التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس، داعيًا الأطراف الليبية إلى ضبط النفس وتغليب المصلحة الوطنية العليا حفاظًا على الأرواح ومقدرات الشعب الليبي والخروج من هذه المرحلة الحرجة بأقل الخسائر.

وأكد البرلمان العربي في بيان اليوم دعمه الكامل لكل ما من شأنه أن يسهم في عودة الاستقرار إلى ليبيا وعودة لغة الحوار إلى ساحتها وبين أطرافها المختلفة وصولاً إلى إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، مُحَذّرًا من خطورة ترك الدولة فريسة لموجات من العنف بين الأطراف المتصارعة.

وشدد على أهمية اجتماعات لجنة المسار الدستوري المشتركة بين مجلس النواب والدولة الليبية التي تستضيفها مصر وبرعاية الأمم المتحدة، للدفع قُدمًا نحو تعزيز الأمن والاستقرار في ليبيا وتحقيق تطلعات شعبها.

وأوضح البرلمان العربي أن ليبيا تمر بمرحلة حاسمة من تاريخها، تتطلب من الجميع الوقوف صفًا واحدًا والاتفاق على آليات محددة وطي صفحات الخلافات، فضلاً عن وقف التدخلات الخارجية، تمهيدًا لعودة ليبيا إلى مكانتها ودورها الفاعل على المستوى العربي والإقليمي والدولي.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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