استمرار الطقس الساخن.. والدفاع المدني يحذر: الولاعات وشواحن الجوال تشعلان السيارات

جدة – عبدالهادي المالكي

تصوير: خالد مرضاح

في وقت حذّر الدفاع المدني من أشياء توجد بداخل السيارة قد تؤدي لانفجارها أو تسبب إشعال حريق في المركبة مع ارتفاع درجات الحرارة، قال الدفاع المدني، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: في ظل الأجواء الحارة وارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف تأكد من خلو المركبة من عبوات الغاز، وولاعة السجائر، والشاحن المتنقل وبطارية الشاحن، وعبوة العطر المضغوطة، ووعبوة سائل معقم اليدين. وأكد المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، أنه لا صحة لما تم تداوله بأن محافظة جدة لم تسجل 48 درجة مئوية خلال شهر مايو منذ أكثر من 50 عاماً.

وأوضح القحطاني، أنه جرى تسجيل هذه الدرجة في شهر مايو لعامي “2004 و2010″م، وفقاً للسجلات المناخية للمركز. وشهدت محافظة جدة طقساً حاراً إلى شديد الحرارة، يوم أمس الأول، حيث سجلت أعلى درجة حرارة في المملكة بـ48.3 درجة مئوية، فيما جاء مشعر عرفة ثانياً بـ47.5 درجة مئوية، بحسب ما أعلنه “المركز الوطني للأرصاد”. وذكر مركز الأرصاد –عبر تويتر- نقلا عن القحطاني، أنه «لا صحة لما تم تداوله بأن جدة لم تسجل 48 درجة مئوية خلال شهر مايو منذ أكثر من 50 سنة». من جهته، كشف الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن جدة احتلت المركز الثالث على مستوى العالم في أقصى درجة حرارة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

كما توقع الباحث في الطقس، استمرار الموجة الحارة على منطقتي مكة والمدينة، قائلًا عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: إنه من المتوقع استمرار الموجة الحارة على منطقتي مكة والمدينة، لافتا إلى مؤشر ارتفاع الحرارة على باقي مناطق المملكة من درجتين إلى 3 درجات عما سجلته الأيام الماضية، مع وجود رياح وغبار على أجزاء من المملكة». يذكر أن منطقة تبوك ومحافظة تيماء شهدت أمس رياحا نشطة واتربة مثارة مع تدني في مدى الرؤية وتكرر ذات السيناريو في عدة مناطق منها الخفجي والقيصومة والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا.