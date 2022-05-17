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أمير الكويت ونائبه يهنئان خادم الحرمين بمناسبة مغادرته المستشفى

صحيفة البلادaccess_time16 / شوال / 1443 هـ      17 مايو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : واس

هنأ صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في برقية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة مغادرته مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة، بعد أن أجرى بعض الفحوصات الطبية واستكمال الخطة العلاجية وفترة النقاهة بنجاح، سائلاً المولى تعالى أن يمتعه بوافر الصحة وتمام العافية وأن يديمه قائدا حكيما لمسيرة الخير والازدهار والرخاء في المملكة العربية السعودية.

كما هنأ سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب الأمير ولي عهد دولة الكويت، وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت في برقيتين مماثلتين خادم الحرمين الشريفين بهذه المناسبة، سائلين الله -جل وعلا- أن يديم عليه موفور الصحة والعافية.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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