أرامكو تتفوق أكثر في قيمتها السوقية على “أبل”

الرياض – البلاد

حقق سهم أرامكو مستوى قياسيا جديدا، خلال تعاملات جلسة الاثنين، بعدما وصل السهم إلى مستوى 42.85 ريال، مرتفعاً 1.18% عن إغلاق الأحد، لترتفع القيمة السوقية للشركة إلى 9.43 تريليون ريال.

وحافظت الشركة على تفوقها عن أقرب منافسيها العالميين – شركة أبل – من حيث القيمة السوقية، بعد أن تخطت قيمتها السوقية 2.52 تريليون دولار، مقابل 2.38 تريليون دولار لـ آيفون، بزيادة نحو 140 مليار دولار في القيمة السوقية.

وكانت القيمة السابقة لسهم أرامكو في مارس الماضي عند 40.3 ريال للسهم، إلا أنها كانت أقل في ذلك الوقت من القيمة السوقية لـ “أبل”، التي كانت تتداول حينها بقيمة أكبر من 2.6 تريليون دولار للشركة.

وعززت أسعار النفط من الأرباح الفصلية لشركة أرامكو؛ إذ أعلنت ارتفاع أرباحها الفصلية 81.7% في الربع الأول من 2022 إلى 148 مليار ريال، مقابل 81.4 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام 2021، وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية في الربع الأول من 2022، نحو 277.7 مليار ريال، مقابل 151.9 مليار ريال في الربع الأول من 2021، بارتفاع 82.8%.

كما أقرت الجمعية العمومية للشركة توزيع 70.3 مليار ريال نقداً على المساهمين عن أرباح الربع الأول، فضلاً عن توزيع سهم منحة مجانية لكل 10 أسهم.