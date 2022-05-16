شاهد.. لماذا وضع نادي مانشيستر سيتي صورة أبو الهول على حسابه؟

حازت صورة تمثال أبو الهول وهو مغمض العينين، على تداول على نطاق واسع خلال الساعات الماضية.

وحازت تفاعلًا كبيرًا من قبل رواد وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

لكن الجديد أنها وصلت إلى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، ليتفاعل مع تريند تمثال أبو الهول.

تفاعل حساب مانشستر سيتي

تفاعل الحساب الرسمي لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي على «فيس بوك» مع شائعة تغميض تمثال أبو الهول لعينيه.

التي شغلت ملايين المتابعين خلال الساعات الماضية.

ونشر مانشستر سيتي الإنجليزي صورة للبطولات التي حققها في هذا الموسم.

وعلق : «يبدو أن أبو الهول اكتفى برؤية هذه العظمة».

وكانت حالة من الجدل الواسع شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات الماضية.

كان بطلها تمثال أبو الهول، حيث انتشرت صور وفيديوهات له على السوشيال ميديا تزعم أن أبو الهول أغمض عينيه.

ما أثار تساؤل البعض حول حقيقة هذه الأنباء.

وزعم صاحب المنشور أن ذلك قد يكون دليلا على «حدث غيبي وإشارة من العالم القديم وينذر بحدوث كارثة أو حدث مهم».

وتعادل مانشستر سيتي مع مضيفه وست هام يونايتد 2-2 في المرحلة 37 قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.