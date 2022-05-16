شاهد: ثيو هيرنانديز يسجل هدف الموسم في الدوري الإيطالي

قاد المدافع الفرنسي ثيو هيرنانديز (24 عامًا) فريقه ميلان لانتصار صعب أمام أتالانتا 2-0 الأحد 15 مايو ضمن مباريات الأسبوع الـ37 من الدوري الإيطالي.

وأصبح ميلان بحاجة إلى تحصيل نقطة واحدة بالجولة الأخيرة من ملعب ساسولو لحصد لقب الدوري الإيطالي رسميًا لأول مرة منذ موسم 2010-2011.

وسجل ثيو هيرنانديز هدفًا مارادونيًا في شباك أتلانتا عند الدقيقة 75 من الشوط الثاني، ليحسم المباراة للروسونيري ويضيف الهدف الثاني في اللقاء.

وقطع ثيو الكرة عند مشارف منطقة جزاء ميلان، قبل أن ينطلق وصولًا إلى منطقة جزاء أتالانتا، مراوغًا في طريقه 4 لاعبين قبل أن يودعها في الشباك.

إجمالًا، أحرز ثيو هيرنانديز 5 أهداف خلال 40 مباراة مع ميلان بجميع المسابقات بالموسم الحالي 2021-2022، كما قدّم 10 تمريرات حاسمة لزملائه.

وأصبح رصيد ميلان 83 نقطة مقابل 81 للوصيف إنتر ميلان، إذ تكفي نقطة واحدة ميلان للتتويج باللقب في الجولة الأخيرة يوم الأحد المقبل 22 مايو.